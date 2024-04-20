Çorum'da şiddetli fırtına etkili oldu, bir kişi yaralandı

Çorum'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir cami minaresinde yapılan çalışma sırasında iskeledeki kalas uçtu. Uçan kalas bir işçinin başına isabet ederek, yaralanmasına neden oldu.

Ajans Haberleri 20.04.2024 23:58 Giriş: 20.04.2024 23:58

Güncelleme: 20.04.2024 23:59 Kaynak: DHA

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