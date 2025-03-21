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Çorum'da sokağa çıkan yurttaşlar "Tayyip istifa" sloganları attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tüm Türkiye'de protesto gösterileri yapılıyor. Çorum'da yurttaşlar, gözaltı kararını protesto etmek için sokağa çıktı. Yurttaşlar, "Tayyip istifa!" sloganlarıyla yürüdü.

Güncel
  • 21.03.2025 00:04
  • Giriş: 21.03.2025 00:04
  • Güncelleme: 21.03.2025 00:12
Kaynak: Haber Merkezi
Çorum'da sokağa çıkan yurttaşlar "Tayyip istifa" sloganları attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarından olduğu 100'den fazla kişi şafak operasyonu ile gözaltına alınmasına yönelik vatandaşların tepkileri sürüyor.

Birçok il ve ilçede olduğu gibi Çorum'da da binlerce yurttaş, gözaltı kararını protesto etmek için sokağa çıktı. Yurttaşlar, "Tayyip istifa!" sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

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