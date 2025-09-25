Çorum'da TIR alev alev yandı

Giriş / Abone Ol
  • 25.09.2025 12:05
Kaynak: DHA
Hasan ÇETİN/ALACA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Alaca ilçesinde TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dün akşam Samsun yönünden Osmaniye’ye yönüne giden Ali R.Ç. yönetimindeki yem ham maddesi yüklü 80 LF 440 plakalı TIR Çorum’un Alaca ilçesi Fakılar köyü yakınları geldiğinde alev aldı. Sürücü, TIR'ı yol kenarına park edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürüldü. Yangında TIR’ın büyük bölümü yandı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

