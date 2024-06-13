Çorum'da TIR ile 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde TIR ile 2 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sancar Muminov (34) idaresindeki 50 V 289 RA Özbekistan plakalı TIR, Çorum-Yozgat kara yolu Emniyet Kavşağı'nda A.S'nin (57) kullandığı 19 AEG 302 plakalı hafif ticari araç ve M.D. (40) yönetimindeki 06 BNA 968 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada TIR, otomobili yaklaşık 150 metre sürükledikten sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler Muminov, M.D. ve A.S'nin yanı sıra araçlarda bulunan H.D. (58) ve B.K. (64), sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.D, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.