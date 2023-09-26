Çorum'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Çorum'da ters yöne giren tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çorum-Ortaköy yolunda şehir merkezi istikametine ters yönden giren İbrahim K. idaresindeki tır ile Ayşe Ç'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Nurten C, Bedriye K, Yasemin K. ve Hediye T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Ç'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Bu arada kazada tırın delinen deposundaki yakıt yola boşaldı. Yolda güvenlik önlemi alınarak temizlik çalışması başlatıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.