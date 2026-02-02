Çorum'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hasan ÇETİN/ALACA (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Alaca ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Alaca-Zile kara yolu Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Zile yönüne giden Ragıp A. (57) yönetimindeki 38 ANA 544 plakalı TIR, yoğun yağış nedeniyle dorsesinin kayması sonucu, karşı yönden gelen 34 VD 060 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Veli D. (64) ile yanındaki Dursun C. (56), Murat D. (53) ve Kasım D. (43) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI