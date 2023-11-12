Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Recep Ekşi (51) idaresindeki 06 REU 16 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda G.A'nın (40) kullandığı 61 AFM 762 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaza yerine yaşamını yitirdiği belirlenen otomobil sürücüsünün cenazesi, otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır şoförü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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