Çorum'da trafik kazası 1 kişi öldü, 3 yaralı

ÇORUM'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza İskilip Karayolu üzerinde bulunan Seydim Köyü yakınlarında meydana geldi. 19 AGE 608 plakalı kamyon ile 35 RAH 67 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Hüseyin Özbaydemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların kimlik tespit çalışmaları sürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA