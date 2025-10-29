Çorum'da trafoda meydana gelen arıza elektrik kesintisine neden oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da etkili olan yağışın ardından trafoda oluşan arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Gece saatlerinde Çorum-Ankara kara yolu güzergahında bulunan elektrik trafosunda gök gürültülü sağanağın ardından arıza meydana geldi.

Arıza sebebiyle İnönü Caddesi'nin bir bölümü, Fen Lisesi Caddesi ve okullar bölgesi, Aşağı Sanayi Sitesi, Tarım Caddesi, Necmettin Erbakan Caddesi ve Akkent TOKİ bölgesinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Üç saatten fazla süren elektrik kesintisi sırasında sanayi sitesindeki bir iş yerinde otomatik kapının açılmaması nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arızanın giderilmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye yeniden elektrik verildi.