Çorum'da traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan kişi yaralandı

  • Güncelleme: 06.10.2025 21:23
Kaynak: AA
ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde, traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan kişi yaralandı.

Alaca Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde A.B.A. (24), tamir etmekte olduğu traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkıştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlarca sıkıştığı yerden kurtarılan A.B.A, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

