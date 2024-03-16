Çorum'da tüfekli yaralama olayında 4 gözaltı

Çorum'da Alican Tufan'ın (30), pompalı tüfekle bacaklarından vurulması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Tufan'ın iki bacağı da ampute edildi.

​Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde bulunan Şehit Şükrü Öngün Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Alican Tufan pompalı tüfekle ayaklarından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı genç acı içinde kıvranırken, polisin "seni kim vurdu” sorusuna "Vuranları tanımıyorum ben evime gidiyordum" dedi.

Alican Tufan, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp hemen ameliyata alındı. Ancak her iki ayağının da ampute edildiği belirtildi.

Polisin yaptığı çalışma sonucu bugün B.P., (20), O.P., (18), A. S. E., (18) ile Ö.I (17), “Kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.