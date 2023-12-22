Çorum'da tütün kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak tütün ve mamulleri ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde eşzamanlı yürütülen operasyonlar kapsamında Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
4 iş yeri, 1 ikamet ve 3 araçta yapılan aramada 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, ruhsatsız tabanca, 19 bin 300 doldurulmuş makaron, 7 kilo 200 gram kıyılmış tütün ile 7,5 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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