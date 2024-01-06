Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.Ö., O.Ö., E.B., C.D., B.A., F.D. ve E.B. gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 532 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö, O.Ö, E.B, C.D ve B.A. tutuklandı, F.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.