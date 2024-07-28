Çorum'da üzerine duvar devrilen kişi ağır yaralandı

Çorum’da üzerine duvar devrilen kişi ağır yaralandı.

Yakuparpa köyünde Recep K. (66), üzerine bahçe duvarının yıkılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğlu ve çevredeki vatandaşlar tarafından duvar enkazının altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Recep K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.