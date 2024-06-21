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Çorum'da yangın: 5 dekar ormanlık alan zarar gördü

Çorum'da çıkan yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 21.06.2024 14:23
  • Giriş: 21.06.2024 14:23
  • Güncelleme: 21.06.2024 14:26
Kaynak: AA
Çorum'da yangın: 5 dekar ormanlık alan zarar gördü
Fotoğraf: AA

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında 5 dekar ormanlık alanda zarar oluştu.

Asarçayır Mahallesi Gömü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçenin yangın felaketiyle karşı karşıya geldiğini belirterek, "Yangın, itfaiye ve vatandaşların işbirliğinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerimizin erken davranması, erken müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadesini kullandı.

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