Çorum'da yem kırma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
Çorum’un Değirmendere köyünde hayvanlar için yem hazırlayan 40 yaşındaki İlyas Bilgin, yem kırma makinesine düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Bilgin’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Çorum'da yem kırma makinesine düşen kişi yaşamını yitirdi.
40 yaşındaki İlyas Bilgin, Değirmendere köyündeki evinde hayvanlar için yem hazırladığı sırada yem kırma makinesine düştü.
İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bilgin’in cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.