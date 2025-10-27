Çorum'da yurttaşlar taş ocağına karşı direnişte: Şirket, köyü fiilen işgal ediyor

İlayda SORKU

Çorum’un Karakaya köyünde, Çelikler Holding tarafından planlanan taş ocağı ve kırma-eleme tesisi projesine köylüler altı aydır direnişte. Ancak tüm itirazlara rağmen, şirket jandarma korumasında köye girerek çalışmalara başladı, köyün girişleri jandarma tarafından kapatıldı. Yaşam savunucuları, süren davaya ve yürütmeyi durdurma taleplerine rağmen şirketin köyü fiilen işgal ettiğini söyledi.

Samsun-Ankara hızlı tren hattı projesi kapsamında ihaleyi kazanan Çelikler Holding, hattın altyapısında kullanılmak üzere Çorum’un Karakaya, Küçükkeşlik ve Narlık köylerinin arasında taş ocağı kurmak istiyor. Şirketin 350 dönümlük alanda ruhsat aldığı, ancak çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinden kaçmak için 180 dönümlük alan üzerinden başvuru yaptığı kamuoyuna yansıdı.

Projeye göre yılda 3,5 milyon ton taş çıkarılacak, bunun yalnızca 390 bin tonu kırma-eleme tesisinde işlenecek. Geriye kalan 2,9 milyon ton taşın işlenmeden doğrudan hızlı tren hattında kullanılacağı belirtildi. Köylüler, bu beyanın gerçeği yansıtmadığını ve şirketin resmi kurumları yanıltarak ÇED denetiminden kaçmaya çalıştığını ifade etti. Mevzuata göre 400 bin tonun üzerinde kapasiteye sahip kırma-eleme tesisleri için ÇED zorunlu. Köylüler, şirketin bu sınırı bilinçli olarak 390 bin ton olarak beyan ettiğini vurguladı.

VALİLİK ONAY VERMİŞTİ

Bölge halkı, söz konusu başvurunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerine Çorum Valiliği tarafından incelenmesinin hukuksuz olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde Çorum Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yetkisini aşarak projeye “ÇED olumlu” kararı verdi. Oysa ÇED yönetmeliği uyarınca bu kararı verme yetkisi yalnızca Bakanlığa ait.

Köylüler, valiliğin kararını yargıya taşıdı. Çorum İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve işlemin iptali istemiyle açılan davada, mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Ancak bilirkişi heyetinin kimlerden oluştuğu ve ne zaman bölgeye gideceği henüz köylülere bildirilmedi. Üstelik köylüler, 7 kişilik heyet için 120 bin TL ücret ödemek zorunda bırakıldı.

KÖYÜN TEPESİNE BOMBA

Karakaya köyü, açılması planlanan taş ocağının hemen yamacında bulunuyor. Köy merkezi, taş ocağı alanına yalnızca 50-60 metre mesafede. Projede yılda 191 patlama yapılacağı belirtildi. Köylüler, her bir patlamanın köyü doğrudan sarsacağını, evlerin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Öte yandan projeden çıkacak tozun kilometrelerce alanda tarım, hayvancılık ve insan sağlığını etkileyecek. Susuzluk sorunu yaşanan bölgede su kaynakları tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Ayrıca ocakla Sungurlu Karayolu arasında yapılması planlanan servis yolu, Gelincik Deresi üzerinden geçecek. Dere, bölgedeki tek akan su kaynağı. Yolun hemen karşısında ise köylülerin kurduğu 40 dönümden fazla armut ve ceviz bahçeleri ile yüzlerce arı kovanı bulunuyor. Köylüler, “Bu faaliyet, köyümüzü üretimden koparacak. Toprağımız çoraklaşacak, hayvanlarımız ölecek” dedi.

SÜREÇ UZATILIYOR

Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden Aykut Alyanak, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Teknik ayrıntıların ötesinde en büyük hukuksuzluk, ÇED olumlu kararının yetkisi olmayan makama, Çorum Valiliği’ne verilmesidir” dedi. Bu nedenle kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurduklarını belirten Alyanak, “Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vereceğini söyleyip süreci bir aydır uzattı” ifadelerini kullandı.

Köyün girişlerinin jandarma tarafından kapatıldığına dikkat çeken Alyanak, “Köylüler projeyi istemiyor. Ocak köyün hemen içinde ve tepe yok edilirse köy de ortadan kalkacak. Bununla da kalmıyor, planlanan patlamalar köylülerin can güvenliğini tehlikeye sokuyor. Bölge halkının projeye karşı direnişi sürecek” diye konuştu.