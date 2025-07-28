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Çorum'daki trafik kazaları güvenlik kamerasında

Ajans Haberleri
  • 28.07.2025 19:33
  • Giriş: 28.07.2025 19:33
  • Güncelleme: 28.07.2025 19:33
Kaynak: AA
Çorum'daki trafik kazaları güvenlik kamerasında

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Taşköprü kavşağında meydana gelen trafik kazaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolu güzergahında yer alan kavşakta son 2 haftada 4 trafik kazası meydana geldi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kazalarda araçlarda da hasar oluştu.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kazalara genellikle kırmızı ışık ihlali yapan araçların neden olduğu görüldü.

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