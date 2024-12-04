Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çorum'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 08:41
  • Giriş: 04.12.2024 08:41
  • Güncelleme: 04.12.2024 08:41
Kaynak: AA
Çorum'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Çorum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda, biri ticari taksi 5 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Leman Y. (36) ile Halil Ç. (46), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

BirGün'e Abone Ol