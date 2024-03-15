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Çorum FK, 1. Lig'de Manisa FK'yi konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 15.03.2024 12:38
  • Giriş: 15.03.2024 12:38
  • Güncelleme: 15.03.2024 12:38
Kaynak: AA
Çorum FK, 1. Lig'de Manisa FK'yi konuk edecek

1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Manisa FK karşısında forma giyemeyecek.

Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakibini mağlup ederek​​​​​​​ play-off potasında kalmayı hedefliyor.

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