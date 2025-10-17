Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 17.10.2025 12:02
  • Giriş: 17.10.2025 12:02
  • Güncelleme: 17.10.2025 12:02
Kaynak: AA
Çorum FK, 1. Lig'de yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak

ÇORUM (AA) - Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Cezalı futbolcusu bulunmayan kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Geraldo, Atakan Cangöz ve Hasan Hüseyin Akınay'ın Atakaş Hatayspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 18 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Çorum FK, Hatayspor'u yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

