Kaynak: AA
Çorum FK, 1. Lig'de yarın sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak

ÇORUM (AA) - Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligin 11. haftasında Boluspor ile oynanan maçta sakatlanan Pedrinho'nun Iğdır FK maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrolde belli olacak.

Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 22 puan toplayan Çorum FK, Iğdır FK'yi yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

