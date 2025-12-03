Çorum FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ÇORUM (AA) - Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, taktik organizasyonlar çalıştı.

Eroğlu, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Alanyaspor maçına genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıkacaklarını söyledi.

Cezalı ve sakatlığı bulunan futbolculardan dolayı Bodrum FK maçına eksik bir kadroyla çıktıklarını belirten Eroğlu, "18 kişiydik. Kırmızı kart ve sakatlıklar var. Bu maça (Alanyaspor) biraz daha genç oyuncuları görme anlamında genç ağırlıklı çıkacağız." dedi.

Kupa mücadelesinin ardından lig maçlarında genç oyunculardan takviye yapacaklarını dile getiren Eroğlu, "Çünkü orada da yetenekli oyuncular vardır ki son dört maçta da her futbolcuya ihtiyacımız var. Bizim için asıl önemli olan pazartesi günü oynayacağımız maç. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Kupada bir hedefimiz yok ama ligde büyük hedeflerimiz var. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor." diye konuştu.

Eroğlu, bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza verilen 6 futbolcunun durumunun sorulması üzerine, "Cezalı arkadaşlarımız var. Onlar da bizimle devam edecek. Elimizde yetenekli bir oyuncu grubu var." ifadelerini kullandı.

Her oyuncudan yüksek verim alarak çıkış yakalamak istediklerini vurgulayan Eroğlu, sakatlıkları bulunan Aleksic ve Geraldo'nun tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi.

Ligin 16. haftasında oynayacakları Atko Grup Pendikspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarının altını çizen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Rakibin yapacağı bir şeyler var ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Kendi seyircimiz önünde oynamak istiyoruz. Oradan en iyi şekilde puanlar alıp çıkışa geçmek istiyoruz. Lig uzun maraton, birçok maç var daha. Daha önce de çalıştığım kulüplerde de çok gerilerden gelip sonunda hedefe ulaşmıştık. Çorum FK, sezon sonunda Süper Lig'de olacaktır. Bizim işimiz bu. Önemli olan şu dört maçı en iyi şekilde geçirip ondan sonraki süreçte ikinci yarıya çok daha iyi hazırlanmak."

Kaptan Yusuf Erdoğan ise maçları kendi lehlerine çevirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını, bu sıkıntıyı gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Oyunu rakip sahada kabul ettiren bir takım olduklarını, ancak bitiricilik konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden Yusuf, "Bu bir süreç. Şampiyonluk yolunda böyle dalgalanmalar her takımda oluyor. Bunu önceki dönemde oynadığım, şampiyon olduğum takımlarda da birçok kez yaşamış bir futbolcu olarak söyleyebilirim." dedi.

Şampiyonluk hedeflerinin devam ettiğine işaret eden Yusuf Erdoğan, "Mayıs ayında kupayı kaldıran bir şehir olacağız. Böyle dalgalanmalar şu an yaşıyoruz. Bir üzüntü var ama takımı yukarıya çıkaracak biz futbolcularız, hoca ekibimiz. İnşallah mayıs ayında ligi birinci sırada bitiren takım biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Alanyspor ve Pendikspor maçlarına hazırlandıklarını belirten Yusuf, "Burada iş ahlakını yüzde 100 yapan futbolcu ve hoca ekibi var. Sahada maç kaybedilebilir, kazanılabilir. Ama iş disiplinimiz, iş ahlakımız gerçekten üst seviyede. Kıran kırana antrenmanlar yapıyoruz. Forma savaşının en üst seviyede yaşandığı bir takım olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun takıma yeni bir heyecan kazandırdığına dikkati çeken Yusuf Erdoğan, "Hocamızın yaptıkları belli. Üç yılda iki tane şampiyonluk yaşamış. Tecrübesi, kalitesi, insanlığı en üst seviyede olan biri. Yani şampiyon olduğu sezonlarda neler yapılması gerektiğini bize yavaş yavaş anlatmaya başladı. Maça kadar 3-4 günlük bir çalışma sürecimiz olmuştu. Hocamız bu ligin şampiyon hocasıdır. İnşallah üçüncü şampiyonluğu da bizimle yaşayacaktır." diye konuştu

Yusuf Erdoğan, bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza alan futbolcularla ilgili de şunları kaydetti:

"Gerçekten üzgünüz. Onlar sezon başından beri bize çok değer katan, çok özel oyunculardı. Hala da bizim bünyemizdeler. Biz onların asla böyle bir şey yaptığını düşünmüyoruz. Zor bir süreç. Onların her zaman yanındayız. Yani bu süreçte verilen kararlar var doğru bulmasak da. Onlar şu an sahanın içinde olmasalar da dışarıdan her zaman desteklerini sürdürüyor. İnşallah da ilk fırsatta aramızda görmek istiyoruz."

Yusuf Erdoğan, taraftarlardan her iki maçta da stadı doldurmalarını istediklerini sözlerine ekledi.