Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 01.04.2024 15:07
  • Giriş: 01.04.2024 15:07
  • Güncelleme: 01.04.2024 15:07
Kaynak: AA
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ter idmanı gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Ankara'ya hareket etti.

Aktepe Stadı'nda yarın 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.

Milli maç ve seçim nedeniyle lige verilen aranın ardından başkent ekibiyle karşılaşacak kırmızı-siyahlılar, deplasmanda alacağı 3 puanla ligin üst sıralarındaki yerini korumak istiyor.

Çorum FK, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alarak topladığı 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol