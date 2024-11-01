Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ter idmanı gerçekleştirdi.

Antrenmana milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Kadir Seven ve Burak Süleyman katılmadı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, Ankara'ya hareket etti. Ankara'da konaklayacağı otelde kampa girecek takım, burada maç saatini bekleyecek.

Aktepe Stadı'nda yarın 13.30'te başlayacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Geçen hafta sahasındaki ilk 3 puanını alan Çorum ekibi, Ankara ekibini de yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Çorum FK, ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 13 puan topladı.