Çorum FK Başkanı’ndan 'bedava bilet' tepkisi: Gariban bilet alıyor, parti il başkanı isim yazdırıyor

1. Lig'de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, iç saha maçlarında istenilen bilet sayılarına ulaşamadıklarını belirterek, protokol tribününde maç izleyen siyasilere tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürüne seslenen Yalçın, “Bundan sonraki maçta bizim kulüpten kapıda 2 kişi olacak. Buraya bedava girmeye utanın artık. Gariban gidiyor bilet alıyor, burada o partinin üyesi, bu partinin üyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yakın olan birisi isim yazdırıyor, protokol tribününe giriyor. Adam 17 bin lira maaş alıyor, maraton tribününden bilet alıyor. Bu kadar mı düştünüz?” ifadelerini kullandı.

“PARTİYE MENSUP OLUNCA NE OLUYOR”

Yalçın, şunları söyledi: