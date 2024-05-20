Çorum FK - Bodrum FK: 1-1

1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

37’nci dakikada gelişen Çorum FK atağında sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Verheydt kafayla vurdu fakat top kaleci Sousa'dan döndü. Verheydt dönen topa ikinci kez vurdu, top yine Sousa'dan dönüp direğe çarparak auta çıktı.

39’uncu dakikada Bodrum FK atağında Kenan, Gökdeniz’in pasıyla ceza sahası çaprazından sert vurdu, top kaleciden döndü.

47’nci dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında Gökdeniz, topu ceza sahası sağ çaprazdan içeriye çevirdi. Samet Yalçın, kontrol ettiği topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

58’inci dakikada ev sahibi Çorum FK atağında kazanılan serbest vuruşu Atakan direk kaleye gönderdi. Top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.