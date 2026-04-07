Çorum FK – Bodrum FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun en kritik haftalarına girilirken gözler Çorum FK ile Bodrum FK arasında oynanacak dev karşılaşmaya çevrildi. Play-off hattını yakından ilgilendiren bu mücadele, hem puan durumu hem de ikili averaj açısından büyük önem taşıyor. Peki Çorum FK – Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

ÇORUM FK – BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında oynanacak olan Arca Çorum FK – Sipay Bodrum FK mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı günü gerçekleşecek.

ÇORUM FK – BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

ÇORUM FK – BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmayı deneyimli hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serdar Osman Akarsu ve Kadir Akıllı yapacak.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN DURUMU

Çorum FK’nin Durumu

Ev sahibi Çorum FK, geçtiğimiz hafta Bandırmaspor karşısında mağlup olmasına rağmen 62 puanla 4. sıradaki yerini korumayı başardı. Taraftar desteğini arkasına alarak bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bodrum FK’nin Durumu

Konuk ekip Sipay Bodrum FK ise 60 puanla rakibinin hemen arkasında bulunuyor. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı 4-0 gibi net bir skorla kazanan ekip, deplasmanda da galip gelerek sıralamada yükselmeyi hedefliyor.

MAÇIN ÖNEMİ

Bu karşılaşma, Play-off hattını doğrudan etkileyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. İki takım arasındaki puan farkının az olması, maçın önemini daha da artırıyor.

Play-off sıralaması için kritik

İkili averaj avantajı belirleyici olabilir

Sezonun kader maçlarından biri

MAÇ BİLGİLERİ TABLOSU

Detay Bilgi Maç Çorum FK – Bodrum FK Tarih 7 Nisan 2026 Salı Saat 20:00 Stadyum Çorum Şehir Stadyumu Yayın Kanalı TRT Spor (Şifresiz)

Çorum FK – Bodrum FK maçı ne zaman oynanacak?

Maç 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacaktır.

Çorum FK – Bodrum FK maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacaktır.

Çorum FK – Bodrum FK maçı hangi kanalda?

Maç TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacaktır.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacaktır.

Maç neden önemli?

Play-off hattını doğrudan etkileyen kritik bir mücadele olduğu için büyük önem taşımaktadır.