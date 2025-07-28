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Çorum FK Coşqun Diniyev ile yollarını ayırdı

Ajans Haberleri
  • 28.07.2025 10:07
  • Giriş: 28.07.2025 10:07
  • Güncelleme: 28.07.2025 10:07
Kaynak: İHA
Çorum FK Coşqun Diniyev ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, ön libero oyuncusu Coşkun Diniyev ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Çorum FK’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcu Coşkun Diniyev’in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Çoşqun Diniyev ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Çorum FK’ye 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde katılan 29 yaşındaki ön libero oyuncusu, çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.

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