Çorum FK, DenizBank ile taraftar kart sözleşmesi imzaladı

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kurumsallaşma anlamında önemli bir adım attıklarını söyledi.

Taraftarlara DenizBank'tan kredi kartı almaları çağrısında bulunan Yalçın, "Kredi kartı kullanımlarının belli kısmı Çorum FK'ye geçecek. İnsanların diğer bankalardan kredi kartlarını, DenizBank'taki kredi kartlarını Çorum FK DenizBank kartı olarak değiştirmelerinden gelir sağlayabiliyoruz. Biz gelir elde ederken kimse ekstra ödeme yapmıyor. İnsanların kulübe doğrudan katkı sağlamalarından ziyade yaptıkları harcamadan banka üzerinden kulübe katkı sağlamalarına olanak sağladık. Hedef ilk etapta 5 bin kredi kartı ama 2 ayda 10 bin kredi kartına ulaşabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

DenizBank Karadeniz Bölge Müdürü Barış Demirağ ise Çorum FK'nin adını daha fazla duyurmak ve spora daha çok destek olmak amacıyla kredi kartı anlaşmasına imza attıklarını anlattı.

Çorum FK'nin geçen yıl Trendyol Süper Lig'in kapısından döndüğüne dikkati çeken Demirağ, "İnşallah anlaşmamız uğurlu gelir ve arzuladığı Süper Lig'e katılmasında bizim de katkımız olur. Amacımız ilk etapta 5 bin karta ulaşmak. Sonrasında 10 binlere, 20 binlere taşımak. Hedeflere ulaşıldığında kulübe kayda değer ekonomik katkı sağlanmış olacak." diye konuştu.

Demirağ, kartla yapılan her alışverişten DenizBank'ın Çorum FK'ye belli oranda pay aktaracağını sözlerine ekledi.

Törende Yalçın, Demirağ ile DenizBank Ödeme Sistemleri Kredi Kartı Satış ve Performans Yönetimi Bölüm Müdürü Halit Mert Bayraktaroğlu ve Çorum Gazi Caddesi Şube Müdürü Recep Hilmi Kahraman'a Çorum FK forması hediye etti.

Törene Çorum FK Asbaşkanı Yusuf Kanıcı da katıldı.