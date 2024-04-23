Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 31. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, bir gün izin yaptıktan sonra kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam edecek.