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Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 24.04.2024 16:34
  • Giriş: 24.04.2024 16:34
  • Güncelleme: 24.04.2024 16:34
Kaynak: AA
Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından şut çalışması ve çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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