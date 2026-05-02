Çorum FK – Erzurumspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftalarına girilirken futbolseverlerin gözü kritik karşılaşmalara çevrildi. Özellikle “Çorum FK – Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu, maç öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ligin zirvesini ve sıralamasını doğrudan etkileyen bu mücadele, hem rekabet hem de heyecan açısından dikkat çekiyor.

ÇORUM FK – ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK ile Erzurumspor arasında oynanacak mücadele, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma, ligin 38. haftasında oynanacak önemli maçlardan biri olarak öne çıkıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer detay ise maç saati. Çorum FK – Erzurumspor karşılaşması saat 16:00’da başlayacak.

ÇORUM FK – ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Türk ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyondan izlemek isteyenler uydu üzerinden TRT Türk’e erişim sağlayabilir.

Canlı İzleme Seçenekleri

TRT Türk canlı yayını (uydu üzerinden)

TRT Türk resmi internet sitesi

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM VE HAKEM KADROSU

Karşılaşma, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi yönetecek hakem kadrosu ise şu şekilde:

Hakem: Muhammet Ali Metoğlu

Yardımcı Hakemler: Mehmet Emin Tuğral, Harun Reşit Güngör

Dördüncü Hakem: Mustafa Hakan Belder

TAKIMLARIN LİG DURUMU

Takım Puan Sıralama Çorum FK 70 4. Erzurumspor 80 1. (Şampiyon)

Erzurumspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş durumda. Çorum FK ise üst sıralardaki yerini korumak adına sahaya çıkacak.

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma, Erzurumspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Bu nedenle Çorum FK, sahasında rövanşı almak isteyecek.

MAÇ ÖNCESİ BEKLENTİLER

Bu karşılaşma, her ne kadar Erzurumspor şampiyonluğunu ilan etmiş olsa da, lig sıralaması açısından önemini koruyor. Çorum FK’nın sahasında avantajlı bir oyun sergilemesi beklenirken, Erzurumspor’un da form grafiğini sürdürmek isteyeceği öngörülüyor.

Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede, tempolu ve çekişmeli bir oyun futbolseverleri bekliyor.

Çorum FK – Erzurumspor maçı ne zaman?

Maç, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacaktır.

Çorum FK – Erzurumspor maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 16:00’da başlayacaktır.

Çorum FK – Erzurumspor maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT Türk kanalından canlı yayınlanacaktır.

Maç nerede oynanacak?

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacaktır.

Erzurumspor’un lig durumu nedir?

Erzurumspor 80 puanla liderdir ve şampiyonluğunu ilan etmiştir.

Çorum FK kaçıncı sırada?

Çorum FK 70 puanla ligde 4. sırada yer almaktadır.