Çorum FK – Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK – Esenler Erokspor maçı yayın bilgisi

Trendyol 1. Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Çorum FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Ligde zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek bu önemli maç öncesinde taraftarlar ise “Çorum FK – Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, yayıncı kanallar ve maçın detayları da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Çorum FK – Esenler Erokspor maçı yayın bilgisi ve mücadeleye dair tüm detaylar.

ÇORUM FK – ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak olan Çorum FK – Esenler Erokspor maçı, futbolseverlerle iki farklı kanalda buluşacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK – ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 16 Mart Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Trendyol 1. Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösterilen mücadele, zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek öneme sahip.

ÇORUM FK – ESENLER EROKSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Lig Yayın Kanalları Çorum FK – Esenler Erokspor 16 Mart Pazartesi 16:00 Trendyol 1. Lig beIN Sports 2, TRT Spor

ÇORUM FK – ESENLER EROKSPOR MAÇI ÖNCESİ LİG DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takım da üst sıralarda yer alıyor ve zirve mücadelesini sürdürüyor. Bu nedenle maçın sonucu lig sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Çorum FK 17 5 8 56 4 Esenler Erokspor 18 9 3 63 3

Çorum FK ligde oynadığı maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak toplam 56 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Esenler Erokspor ise 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 63 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor.

ÇORUM FK – ESENLER EROKSPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Trendyol 1. Lig’de sezonun kritik haftalarına girilirken iki takım arasındaki bu mücadele büyük önem taşıyor.

Her iki takım da üst sıralarda yer alıyor.

Maçın sonucu zirve yarışını doğrudan etkileyebilir.

Puan farkının kapanması veya açılması bu karşılaşmaya bağlı olabilir.

Play-off ve üst sıralar açısından kritik bir mücadele olacak.

