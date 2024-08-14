Çorum FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Ligin ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olan kırmızı siyahlılar, maçın ardından izin yapmadan kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenilenme idmanı yaptı.

Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Ozan Sol, Ümraniyespor maçında sakatlanan Kabongo Kasongo ile Suat Kaya antrenmana katılmadı.