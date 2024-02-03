Çorum FK, Gençlerbirliği maçına hazır

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, koşuyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

Ligde yaptığı 20 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 34 puanla 6. sırada bulunan Çorum ekibi, Gençlerbirliği'ni yenerek son haftalarda aldığı iyi sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor.

Çorum FK'de sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz ve Massis Gülük, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.