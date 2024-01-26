Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile Masis katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.
Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe arasında yarın Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maç, 16.00'da başlayacak.
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