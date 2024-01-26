Çorum FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile Masis katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe arasında yarın Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maç, 16.00'da başlayacak.