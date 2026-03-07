Çorum FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Hatayspor maçı yayın bilgisi

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Çorum FK - Hatayspor maçı, ligde farklı hedefler doğrultusunda mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği önemli bir mücadele olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar ise maç öncesinde özellikle Çorum FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor.

Ligde üst sıralarda yer alan Çorum FK ile zorlu bir sezon geçiren Hatayspor arasındaki bu karşılaşma, hem puan tablosu hem de sezonun gidişatı açısından büyük önem taşıyor. İşte Çorum FK - Hatayspor maçı yayın bilgisi, maçın tarihi, saati ve iki takımın ligdeki son durumu.

ÇORUM FK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Çorum FK - Hatayspor karşılaşması, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.

Karşılaşma Çorum Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. Mücadelenin hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Karşılaşma Tarih Saat Stadyum Hakem Çorum FK - Hatayspor 7 Mart 2026 16.00 Çorum Şehir Stadyumu Direnç Tonusluoğlu

ÇORUM FK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Hatayspor maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor üzerinden canlı izleyebilecek.

Özellikle ligdeki konumları nedeniyle iki takım için de önemli olan bu mücadele, hafta sonunun dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

ÇORUM FK LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Çorum FK bu sezon sergilediği performansla üst sıralarda yer almayı başardı. Takımın ligdeki istatistikleri ise şu şekilde:

15 galibiyet

5 beraberlik

8 mağlubiyet

50 puan

Ligde 4. sıra

Ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı bu karşılaşmadan üç puan alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

HATAYSPOR LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Hatayspor ise ligde zorlu bir sezon geçiriyor. Takımın şu ana kadarki performansı şu şekilde:

0 galibiyet

7 beraberlik

21 mağlubiyet

7 puan

Ligde 19. sıra

Konuk ekip, bu karşılaşmadan puan alarak ligde moral bulmayı hedefliyor.

ÇORUM FK - HATAYSPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu karşılaşma iki takım için farklı hedefler açısından önem taşıyor. Çorum FK üst sıralardaki yerini korumak ve puanını artırmak isterken, Hatayspor ise ligde kötü gidişatı durdurmak için sahaya çıkacak.

Bu nedenle mücadelede tempo ve rekabetin yüksek olması bekleniyor. Özellikle ev sahibi ekip taraftar desteğiyle avantaj sağlamayı hedefliyor.

MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMIN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Çorum FK 15 5 8 50 4 Hatayspor 0 7 21 7 19

