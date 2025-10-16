Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 16.10.2025 18:19
  • Giriş: 16.10.2025 18:19
  • Güncelleme: 16.10.2025 18:19
Kaynak: AA
Çorum FK, Hatayspor maçına hazır

ÇORUM (AA) - Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik hücum, savunma, kenar orta sonlandırma ve duran top çalışmaları yaptı.

Tedavisine devam edilen Geraldo, antrenmanın bir bölümüne katılırken kaleci Hasan Hüseyin Akınay ise takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Mersin'de oynanacak karşılaşma için kara yoluyla Ankara Esenboğa Havalimanına gidecek. Ankara'dan uçakla Çukurova Havaalanı'na geçecek kafile, konaklayacağı otelde yenileme antrenmanına çıkacak.

