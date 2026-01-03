Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı Antalya'da sürüyor

ÇORUM (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı, Antalya'da devam ediyor.

Arca Çorum FK'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde dün başlayan kampın ikinci günü çift antrenmanla tamamlandı.

Sabah salonda kuvvet çalışması yapan futbolcular, öğleden sonra ise ikinci yarının ilk haftasında 9 Ocak'ta karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Çorum FK'nin Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan transfer ettiği kanat oyuncusu Serdar Gürler de takımla çalışmalara başladı.

Çorum ekibinin Antalya'daki hazırlık kampı, ikinci yarının ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 9 Ocak'ta deplasmanda yapacağı maça kadar devam edecek.