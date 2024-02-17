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Çorum FK, Sakaryaspor maçına hazır

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 17.02.2024 12:25
  • Giriş: 17.02.2024 12:25
  • Güncelleme: 17.02.2024 12:25
Kaynak: AA
Çorum FK, Sakaryaspor maçına hazır

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda, maç için son taktikler uygulandı.

Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, yarın sabah kahvaltının ardından kara yoluyla Sakarya'ya hareket edecek.

Çorum FK'de sakatlığı bulunan Atakan Cangöz'ün Sakaryaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

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