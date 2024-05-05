Çorum FK - Şanlıurfaspor: 1- 1
Kaynak: DHA
1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Çorum FK, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
23’üncü dakikada Landre’nin ceza sahası içinde rakibi tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Hakan’ın kullandığı penaltıda kaleci Alperen gole izin vermedi.
63’üncü dakikada Dening'in şutunda kaleci Hüseyin’in çeldiği topla buluşan Paixao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
87'nci dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Landre’nin vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
Maçta başkada gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı.