Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çorum FK-Şanlıurfaspor maçını 7-15 yaş arası çocuklar ücretsiz izleyecek

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçı, 7-15 yaş aralığındaki çocukların ücretsiz izleyeceği bildirildi.

Ajans Haberleri
  • 01.05.2024 14:27
  • Giriş: 01.05.2024 14:27
  • Güncelleme: 01.05.2024 14:28
Kaynak: AA
Çorum FK-Şanlıurfaspor maçını 7-15 yaş arası çocuklar ücretsiz izleyecek

Çorum FK'den yapılan yazılı açıklamada, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maçta 7-15 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz bilet tahsisi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Giriş yapabilmeleri için Passolig kart başvurusu zorunludur. Maç günü stadyum gişelerinden Passolig kartlarını ibraz ederek güney kale arkası tribününden ücretsiz olarak bilet alabileceklerdir." ifadesine yer verildi.

BirGün'e Abone Ol