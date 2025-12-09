Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Çorum FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

ÇORUM (AA) - Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 16. haftasında dün sahasında lider Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ara vermeden kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 rondo, dar alan oyunları ve kaleli oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

