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Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 15.03.2025 11:15
  • Giriş: 15.03.2025 11:15
  • Güncelleme: 15.03.2025 11:15
Kaynak: AA
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse, Ankara Keçiörengücü maçında forma giyemeyecek.

Lig'de aynı puana sahip iki takımdan 9 averaja sahip Keçiörengücü 9'uncu, 6 averaja sahip Çorum FK ise 10'uncu sırada bulunuyor.

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