Kaynak: AA
Çorum FK, yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak

ÇORUM (AA) - Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Geraldo ile Aleksic'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Çorum FK, Bandırmaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

