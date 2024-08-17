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Çorum FK, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 10:52
  • Giriş: 17.08.2024 10:52
  • Güncelleme: 17.08.2024 10:52
Kaynak: AA
Çorum FK, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ümraniyespor maçında sakatlanan Kabongo Kasongo ve Suat Kaya ile cezalı Tunahan Ergül, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Lige 3-0'lık Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Çorum FK, evinde kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

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