Çorum FK, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ümraniyespor maçında sakatlanan Kabongo Kasongo ve Suat Kaya ile cezalı Tunahan Ergül, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Lige 3-0'lık Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Çorum FK, evinde kazanarak yükselişe geçmek istiyor.