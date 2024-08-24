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Çorum FK, yarın Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ajans Haberleri
  • 24.08.2024 12:44
  • Giriş: 24.08.2024 12:44
  • Güncelleme: 24.08.2024 12:44
Kaynak: AA
Çorum FK, yarın Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Ali Özer, yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Kabongo Kasongo ve Suat Kaya, Bandırmaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde 1'er mağlubiyet ve beraberliği bulunan Çorum FK, karşılaşmaya ilk galibiyetini almak için çıkacak.

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