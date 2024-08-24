Çorum FK, yarın Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Ali Özer, yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Kabongo Kasongo ve Suat Kaya, Bandırmaspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligde 1'er mağlubiyet ve beraberliği bulunan Çorum FK, karşılaşmaya ilk galibiyetini almak için çıkacak.