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Çorum FK, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 16:19
  • Giriş: 07.09.2024 16:19
  • Güncelleme: 07.09.2024 16:20
Kaynak: AA
Çorum FK, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada 5 gün izin yapan kırmızı-siyahlı takım, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı çift antrenman ile Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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