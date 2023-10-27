Çorum hurdalık deposuna sıçrayan anız yangını söndürüldü
Kaynak: AA
Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan ve hurdalık deposuna sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güney Mahallesi'nde bir tarlada başlayan anız yangını Çorum Caddesi'ndeki bir hurdacının deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye giden Osmancık Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangını söndürme çalışmalarına Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri su tankerleri ve vidanjörle destek verdi.
Caddenin karşı tarafındaki bir evin çatısına da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Osmancık Belediye Başkanvekili Hüseyin Cebeci yanan alanda inceleme yaptı.
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